شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة تهزم دينا مشرف وتتأهل لنهائى بطولة أفريقيا للطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة فى التغلب على مواطنتها دينا مشرف بنتيجة 4/2 والتأهل إلى نهائي البطولة الأفريقية التي تقام بالكاميرون

ولم تكن هذه هى المرة الاولى التى تفوز فيها هنا على لاعبة اكبر منها سنا ، بل تغلبت على فرح عبد العزيز لاعبة المنتخب خلال البطولة ايضا

كانت هنا جودة، لاعبة منتخب تنس الطاولة، تأهلت لنصف النهائي بعد الفوز على نظيرتها فرح عـبد العزيز بنتيجة 4-2 بربع نهائي البطولة الأفريقية التي تقام بالكاميرون بعد إصابة فرح ، كما تغلبت مريم الهضيبي على لاعبة نيجيريا أوفيونج ايـديـم 4-3 .

أما يـسـرا أشرف حلمي فهزمت التونسية فدوى جارسي 4-0 وتتأهل إلى نصف نهائي البطولة، وبنفس النتيجة فازت دينا مشرف على منافستها التونسية.