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هنا جودة تهزم دينا مشرف وتتأهل لنهائى بطولة أفريقيا للطاولة

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القاهرة - سامية سيد -  نجحت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة فى التغلب على مواطنتها دينا مشرف بنتيجة 4/2 والتأهل إلى نهائي البطولة الأفريقية التي تقام بالكاميرون

 

 ولم تكن هذه هى المرة الاولى التى تفوز فيها هنا على لاعبة اكبر منها سنا  ، بل تغلبت على فرح عبد العزيز لاعبة المنتخب خلال البطولة ايضا

 

كانت هنا جودة، لاعبة منتخب تنس الطاولة، تأهلت لنصف النهائي بعد الفوز على نظيرتها فرح عـبد العزيز بنتيجة 4-2 بربع نهائي البطولة الأفريقية التي تقام بالكاميرون بعد إصابة فرح ، كما تغلبت مريم الهضيبي على لاعبة نيجيريا أوفيونج ايـديـم 4-3 .

 

أما يـسـرا أشرف حلمي فهزمت التونسية فدوى جارسي 4-0 وتتأهل إلى نصف نهائي البطولة، وبنفس النتيجة فازت دينا مشرف على منافستها التونسية.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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