شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مهام عاجلة تنتظر مدرب المنتخب الجديد مع الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرار سريع اتخذته اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، فى اجتماعها الطارئ أمس برئاسة أحمد مجاهد، بتوجيه الشكر إلى الجهاز الفنى والإدارى للمنتخب الوطنى الأول على الفترة الماضية التى قضاها فى قيادة الفريق، متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه، كما قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفنى والإدارى الجديد خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وتنتظر المدرب الجديد 3 مهام عاجلة وليست سهلة مع المنتخب الوطنى، لعل أبرزها مواجهتى ليبيا في شهر أكتوبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

تصفيات كأس العالم

من المقرر أن يلتقى منتخب الفراعنة مع ليبيا أحد يومى 6 إلى 9 أكتوبر المقبل فى القاهرة، على أن يقام اللقاء الثانى خلال أحد يومى من 10 إلى 12 أكتوبر، وهو ما يضع الجبلاية تحت ضغط سرعة الانتهاء من ملف مدرب المنتخب ليتحمل مسئوليته ويضع خطة الاستعداد للقاء مهم ومصيرى فى مجموعة التصفيات.

البطولة العربية

تقام نهائيات بطولة كأس العرب لكرة القدم 2021، خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، وذلك لأول مرة بتنظيم مشترك ما بين الفيفا والاتحاد العربي لكرة القدم، وسيشارك في نهائيات البطولة 16 منتخبا، وجاءت مصر في المجموعة الرابعة التى تضم: الجزائر - مصر - الفائز من مواجهة لبنان وجيبوتي - الفائز من مواجهة ليبيا والسودان.

أمم أفريقيا

يخوض المنتخب الوطنى منافسات دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021، ويبدأ منتخب مصر مبارياته بأمم أفريقيا أمام منتخب نيجيريا يوم 11 يناير ثم غينيا بيساو يوم 15 و السودان يوم 19 يناير، ويقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة التي تضم معه كلا من نيجيريا، السودان ، وغينيا الأستوائية.