شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس المكالمة الهاتفية بين اتحاد الكرة وإيهاب جلال المرشح لقيادة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى مسئولى اللجنة الثلاثية المكلفة لإدارة اتحاد الكرة ، اتصالاً هاتفياً مع إيهاب جلال المدير الفنى لنادى الإسماعيلى ، لمعرفة موقفه مع الدراويش أو أى فريق آخر ، حيث طلب مسئولى اتحاد الكرة ، من إيهاب جلال أن ينتظر ولا يوقع على عقود مع أى فريق لمدة 48 ساعة ، خاصة أنه أقرب المرشحين لتولى القيادة الفنية للمنتخب الوطنى خلفاً لحسام البدرى.

وتمسك إيهاب جلال خلال المكالمة الهاتفية مع مسئولى اتحاد الكرة ، بالجهاز المعاون الخاص به والجهاز الطبى فى حال توليه تدريب المنتخب ، وأن اختيار الطاقم المعاون يكون من خلاله فقط .

وقرر الاتحاد المصرى لكرة القدم فى اجتماعه الطارئ توجيه الشكر إلى الجهاز الفنى والإدارى للمنتخب الوطنى الأول على الفترة الماضية التى قضاها فى قيادة الفريق متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه التوفيق.

كما قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفنى والإدارى الجديد خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وفاز منتخب مصر بقيادة حسام البدرى على أنجولا بهدف نظيف فى افتتاح مشوار التصفيات المونديالية قبل التعادل مع الجابون 1-1 فى الجولة الثانية ليحصد 4 نقاط.