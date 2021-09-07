شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وديات تجهز الزمالك في معسكر برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي خوض 3 وديات خلال معسكر الفريق المقرر اقامته 14 سبتمبر الجاري استعدادا للموسم الجديد.

وقرر كارتيرون ان يخوض الفريق 3 مباريات ودية مبدئيا خلال معسكر برج العرب، مع إمكانية زيادتها وفقا لمواعيد بداية الموسم الجديد، وكذلك وفقا للحالة الفنية والبدنية للاعبين ومدي استجابتهم داخل المعسكر.

وينوي الجهاز الفني بقيادة كارتيرون ، تجهيز لائحة جديدة للفريق يتم تطبيقها بداية من الموسم المقبل.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني ان المدير الفني يرغب في تغليظ بعض العقوبات منها الخروج عن النص في المعسكرات، وكذلك ينوي كارتيرون زيادة المكافات وخاصة مكافأة الحصول علي لقب دوري ابطال افريقيا ، والحفاظ علي الدورى للموسم الثاني علي التوالي لتحفيز اللاعبين لحصد البطولتين.

ومن المقرر ان ينتهي الجهاز الفني من اللائحة الجديدة خلال أيام لعرضها علي اللجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة حسين لبيب، قبل تطبيقها رسميا، ومن المتوقع ان يتم تطبيق اللائحة بداية من المعسكر المغلق المقرر انطلاقها يوم 14 سبتمبر الجاري.

من ناحية أخرى استقرت اللجنة التي تُدير نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، على تحديد سقف للاعبين الفئة الأولى في صفوف الفريق الكروى الأول، لا يتم تخطيه وذلك من أجل الحفاظ على حالة التوازن وتحقيق مبدأ العدالة داخل صفوف الفريق، وذلك منعًا لحدوث تفاوت بين اللاعبين وبعضها من حيث المقابل المادى، الأمر الذى قد يتسبب في حالة من الاستياء لدى البعض ويؤدى لعدم الاستقرار.

وحددت لجنة إدارة الزمالك 15 مليون جنيه كحد أقصى للاعبين الفئة الأولى في صفوف الفريق الأول، حيث سيتم العمل على هذا المبدأ في ملف تجديد عقود اللاعبين الذين قربت عقودهم على الانتهاء، وفضل مسئولي الزمالك أن يتم تحديد سقف لرواتب الفئة الأولى في الفريق حتى لا يكون هناك مجال للمطالب المادية المبالغ فيها من قبل بعض اللاعبين.

واستثنى مسئولي الزمالك اللاعبين المحترفين من قرار تحديد سقف للفئة الأولى، خاصة وإن المحترفين يتم معاملاتهم بالدولار، وتكون رواتبهم الأعلى وسط صفوف كل فريق وليس الزمالك فقط، وهو الأمر الذى يحدث حاليًا في ملف المغربى أشرف بن شرقى الذى يفاوضه الزمالك من أجل تجديد تعاقده.