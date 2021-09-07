شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: لا يوجد وقت لتعيين مدرب مؤقت للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض وليد صلاح الدين نجم النادى الأهلى السابق، مقترح تعيين مدرب مؤقت في الفترة الحالية للمنتخب الوطنى، بعد إقالة حسام البدرى وجهازه لفنى، وقال وليد في تصريحات عبر برنامج "الحريف" على إذاعة أون سبورت: كيف يتم تعيين مدرب مؤقت في ظل تلاحم الأجندة الدولية بتصفيات كأس العالم والبطولة العربية ومن بعدها كأس الأمم الأفريقية، من وجهة نظرى لا أؤيد مقترح المدرب المؤقت ويجب اختيار مدرب مناسب ويتم منحه الدعم الكامل لاستكمال المشوار.

أضاف: مهم جداً أن نتأهل أول المجموعة إلى كأس العالم 2022 لأنه سيتم تصنيف المنتخبات العشرة التى ستصل المونديال ولا نريد ن نكون في المستوى الثانى لأننا حالياً في التصنيف السابع ولا نريد مواجهة منتخبات قوية.

وأتم: سيكون أمامنا 8 أشهر قبل انطلاق كأس العالم بعد الانتهاء من التصفيات يجب أن نستعد خلالهم بشكل جيد حتى نقدم أداء يليق بالمنتخب.

وقرر الاتحاد المصرى لكرة القدم فى اجتماعه الطارئ أمس برئاسة أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد، توجيه الشكر إلى الجهاز الفنى والإدارى للمنتخب الوطنى الأول على الفترة الماضية التى قضاها فى قيادة الفريق، متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه.

كما قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفنى والإدارى الجديد خلال الـ48 ساعة المقبلة.