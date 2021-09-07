شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستقبل الأهلى تاو وميكيسونى بعد العودة للقاهرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيمانى على وضع برنامج بدني للثنائي الجديد بيرسي تاو ولويس ميكيسوني لاعبا الفريق الأحمر، عقب عودتهما للانتظام في تدريبات الفريق الأحمر الجماعية، بعد الانتهاء من المشاركة رفقة منتخبي بلديهما في تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يستقبل كابيلو رانجواجا ، الثنائي تاو وميكيسوني، بتجهيز برنامج بدنى من أجل الارتقاء بلياقتهما البدنية بسبب طول فترة ابتعادهما عن الملاعب منذ نهاية الموسم الماضي في الدوريات التي كانوا يلعبوا بها.

ويترقب الجهاز الفني للأهلي وصول الثنائي الجديد علي بيرسي تاو ولويس ميكيسوني لاعبي الفريق الأحمر المنصمين حديثا للأهلي في الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل الانتظام في تدريبات الفريق الأحمر غدا الأربعاء.

واتفق الجهاز الفني للأهلي مع تاو وميكيسوني على العودة للأهلي بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبي جنوب إفريقيا وموزمبيق في تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

كما يترقب الجهاز الفني للأهلي وصول باقي اللاعبين الأجانب مثل علي معلول واليو ديانج وبدر بانون وجونيور أجايي.