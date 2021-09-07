شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة عرابى: المنظومة بالكامل تتحمل تراجع مستوى المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أسامة عرابى نجم الأهلى السابق، أن تراجع مستوى المنتخب يتحمله كل المنظومة وليس حسام البدرى فقط، وقال عرابى في تصريحات لبرنامج "الحريف" على إذاعة أون سبورت: الموضوع متقسم على كل المنظومة وليس البدرى فقط، بالتأكيد المنتخب لم يؤدى أمام أنجولا ولا الجابون، ولكن النتائج تعتبر جيدة، ومصر بعد التعادل مع الجابون وصلت إلى مرحلة الـ 10 منتخبات المتأهله.

أضاف: لا شك أن حسام البدرى أخطأ في بعض الأمور الفنية في المباراتين، مثل وضع أفشة في الطرف الشمال وعدم إشراكه في مركزه، واللعب بثلاثة في وسط الملعب مع استبعاد طارق حامد، خاصة أن طارق هو أكثر اللاعبين المميزين في الدفاع.

واصل: الدورى كان مضغوط جداً خاصة على الأهلى والزمالك، بسبب المشاركات الأفريقية، خاصة أن تكوين المنتخب يقوم أساساً على لاعبى الفريقين، والاجهاد ظهر بشكل واضح عليهم.

وقرر الاتحاد المصرى لكرة القدم فى اجتماعه الطارئ أمس برئاسة أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد، توجيه الشكر إلى الجهاز الفنى والإدارى للمنتخب الوطنى الأول على الفترة الماضية التى قضاها فى قيادة الفريق، متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه.

كما قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفنى والإدارى الجديد خلال الـ48 ساعة المقبلة.