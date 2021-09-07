شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الفيوم يصعد لنهائى كأس المناطق لكرة القدم بعد تغلبه على الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعد فريق منتخب الفيوم للدور النهائى فى كأس المناطق، وذلك بعد تغلبه على منتخب الأقصر فى ملعبه بمدينة الأقصر، وذلك بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 عقب انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل بدون أهداف، وسط فرحة كبيرة من أبناء الفيوم بصعود المنتخب للمباراة النهائية بالقاهرة بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة وإتحاد الكرة المصري.

وأقيمت المباراة على ملب نادي الأقصر الرياضى، وسط أجواء مميزة وكانت المباراة حماسية وتبادل الفريقين إضاعة الفرص السهلة وزاد حراس المرمى وائل حمدى حارس منتخب الأقصر، وأحمد ميهوب حارس منتخب الفيوم عن مرماهم، حتى انتهى الوقت الأصلى بالتعادل، واحتكم الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية، واستطاع منتخب الفيوم الفوز على الأقصر 4/3 وسجل أهداف الفيوم كل من (عبده زين- أدهم حسن - محمد حسين- محمد فوزى)، وأخفق (عطا أحمد)، بينما سجل للأقصر كل من (أحمد حمودى-كريم بغداداى - محمد عبد الرسول)، وأخفق فاروق خالد ومحمد ثروت"كلبوش"، حيث مثل منتخب الفيوم (أحمد ميهوب"حارس مرمى" - خط الدفاع عمرو ثابت_ محمد عطاء _ محمد حسين _ أحمد ذكي - خط الوسط محمد شيلافرت _ محمود عادل _ عبدو زين - خط الهجوم : أدهم حسن _ محمود بودي _ أيمن حموده).

وأدار المباراة الكابتن عصام بكر حكم، وعاونه مساعد أول هشام طلب ووائل عاطف مساعد ثانى، وتكون الجهاز الفنى للفيوم من الكابتن كمال عبد ربة مدير فنى واحمد لطيف وهانى حسان مدربين ورجب عويس لحراس المرمى واحمد حسنى اخصائى علاج طبيعى ومحمد سامى مدير ادارى وعمر سيد ادارى باشراف الكابتن احمد صبرى البكباشى رئيس منطقة الفيوم لكرة القدم.



سعادة لاعبي منتخب الفيوم بالصعود للنهائي



فراج عاشور أحد المساندين والداعمين لمنتخب الفيوم



فراج عاشور خلال دعم لاعبي منتخب الفيوم



فرحة لاعبي منتخب الفيوم بالصعود للنهائي