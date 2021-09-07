الامارات | رونالدو يوجه تحذيرا إلى باريس سان جرمان

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يوجه تحذيرا إلى باريس سان جرمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر نجم الكرة البرازيلية السابق، رونالدو، أن "جمع النجوم الكبار في فريق واحد لا يعني السيطرة التامة كرويا". ووجه رونالدو تحذيرا من خلال التصريحات التي نقلتها عنه صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى نادي سان جرمان الفرنسي، وقال إن جمعه لنجوم كبار في فريق واحد، وخاصة الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار، بجانب ضمه عددا كبيرا من النجوم الكبار أمثال الفرنسي مبابي، والحارس الإيطالي جان لويجي دوناروما لا يعني بضرورة تحقيقه حلم الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وقال رونالدو: من المبكر جدا القول إن سان جرمان ضمن الفوز بدوري الأبطال، لكن ذلك لا يمكن ضمانه، وستتضح الصورة أكثر في مباريات ربع النهائي، نعم هم حاليا على الورق الأوفر حظا، لكن على الأرض الأمور قد تختلف كثيرا، الكلام شيء واللعب شيء آخر". وتابع: لعبت لريال مدريد ضمن ما يعرف بفريق الأساطير (الكالاكتيكوس)، لكننا لم نفز أبدا بدوري الأبطال بتلك التشكيلة المميزة. وعن التشابه بينه وبين مبابي، قال إن هناك وجوه شبه كثيرة بينهما، خاصة من ناحية الأسلوب الفني في اللعب، وإنهاء الهجمة بسرعة وقوة.

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