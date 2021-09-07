الامارات | العنبري مرشح للقب أفضل مدرب في "أبطال آسيا"

شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري مرشح للقب أفضل مدرب في "أبطال آسيا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المدرب الإماراتي عبدالعزيز العنبري المدير الفني لنادي الشارقة ضمن أفضل المدربين في الأدوار التمهيدية (مرحلة المجموعات) من دوري أبطال آسيا، ممن نجحوا في قيادة فرقهم لبلوغ الأدوار الإقصائية. ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم تقريرا موسعا عن هؤلاء المدربين وهم عبدالعزيز العنبري (الشارقة)، ويحيي جول محمدي ( بيرسبوليس)، وفرهاد مجيدي (الاستقلال الإيراني)، وموزبين أرغاشيف (الاستقلال الطاجيكي)، وتورو أونيكي (كاوازاكي فرونتال الياباني)، وهونج ميونج-بو (أولسان هيونداي)، وكيم سانج سيك (جيونبوك هيونداي)، وأوروليو فيدمار( باثوم يونايتد).

وأتاح الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم الفرصة أمام جماهير الكرة في آسيا التصويت لاختيار الأفضل من بينهم حتى الساعة الخامسة من مساء الخميس المقبل بتوقيت كوالا لمبور.

وأورد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تقريره عن العنبري أنه استفاد من تجربة فريقه في الموسم الماضي مع اقترابه من التأهل إلى دور الـ 16، لولا الخسارة المفاجئة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وأنه قاد فريقه إلى حسم التأهل إلى الأدوار الاقصائية في الوقت المناسب، وأن معدل اهداف فريقه في مباريات الدور التمهيدي 1.5 هدف في كل مباراة، ومعدل استقباله للأهداف هدف واحد لكل مباراة.

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