الامارات | بطولة "البادل تنس للمواطنين" في ضيافة ستة أندية الشهر الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة "البادل تنس للمواطنين" في ضيافة ستة أندية الشهر الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف ستة من الأندية المرموقة في لعبة (البادل تنس) في الإمارات أول بطولة من نوعها للمواطنين، بين 5 – 22 الجاري. وتتضمن الأندية المشاركة في البطولة كلا من «بادل بوينت»، «ليتس بادل أكاديمي»، «بادل كورنر»، «بادل سبيس»، و«بادل بيتش راك». وتستضيف المواقع التابعة لهذه الأندية الستة في كافة أنحاء الدولة مباريات كافة مراحل البطولة، بما في ذلك الأدوار التأهيلية، دور الــ 16، والدورين ربع ونصف النهائي. وتقام مسابقات الأدوار التأهيلية ما بين 5 – 9 من سبتمبر الجاري.

وسيجري سحب قرعة المنافسات الرئيسية للبطولة يوم السبت الموافق الــ 18 من سبتمبر، فيما من المُقرر إقامة المنافسات النهائية للبطولة يوم الــ 22 من سبتمبر الجاري بمقر نادي «بادل بوينت» بالشارقة.

وقال خالد الشامسي، المؤسس والرئيس التنفيذي لنادي «بادل بوينت» في تصريح صحافي أن الهدف الرئيسي من تنظيم بطولة البادل تنس للمواطنين، هو الترويج للبادل تنس كلعبة المضرب الأولى في الإمارات، وفي الوقت نفسه بناء مجتمع قوي من اللاعبين والمشجعين. وتعد البطولة بمثابة فرصة للأفراد المتحمسين للعبة ومشجعيها للتواصل والمشاركة الاجتماعية في بيئة تنافسية، ولكنها أيضاً تعاونية.

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