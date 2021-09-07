«الأبيض» الأولمبي يهزم العراق في ختام معسكره بالفجيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

تغلب منتخب الإمارات الأولمبي على نظيره العراقي 2-1، في المباراة الودية الثانية التي جرت أمس الإثنين، على إستاد نادي الفجيره في ختام معسكره الداخلي، ضمن برنامج إعداده للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أوزبكستان 2022. وستلعب مباريات التصفيات في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بالدولة، حيث يلعب "الأبيض" في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات عُمان والهند وقيرغيزستان. وسجل هدفي "الأبيض" خالد البلوشي في الدقيقة 9 من ركلة جزاء، وعبدالله النقبي في الدقيقة 44.

