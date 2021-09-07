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أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الثلاثاء

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

تستأنف اليوم الثلاثاء، مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، في قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا، ويسعى منتخب الإمارات لتأكيد صدارته في مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام سوريا.

تصفيات أوروبا لكأس العالم  20:00     أذربيجان    X     البرتغال  22:45     فرنسا     X     فنلندا  22:45     هولندا     X     تركيا 

تصفيات آسيا لكأس العالم  15:00     كوريا الجنوبية     X     لبنان  20:00     عمان     X       20:00     سوريا     X     الإمارات  22:00     العراق     X     إيران  19:00     الصين     X     اليابان 

تصفيات أفريقيا لكأس العالم  17:00     زامبيا     X     تونس  20:00     كونغو     X     السنغال  23:00     بوركينا فاسو     X     الجزائر  23:00     أنغولا     X     ليبيا  23:00     السودان     X     غينيا بيساو 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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