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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021
تستأنف اليوم الثلاثاء، مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، في قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا، ويسعى منتخب الإمارات لتأكيد صدارته في مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام سوريا.
تصفيات أوروبا لكأس العالم 20:00 أذربيجان X البرتغال 22:45 فرنسا X فنلندا 22:45 هولندا X تركيا
تصفيات آسيا لكأس العالم 15:00 كوريا الجنوبية X لبنان 20:00 عمان X السعودية 20:00 سوريا X الإمارات 22:00 العراق X إيران 19:00 الصين X اليابان
تصفيات أفريقيا لكأس العالم 17:00 زامبيا X تونس 20:00 كونغو X السنغال 23:00 بوركينا فاسو X الجزائر 23:00 أنغولا X ليبيا 23:00 السودان X غينيا بيساو