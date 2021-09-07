أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الثلاثاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

تستأنف اليوم الثلاثاء، مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، في قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا، ويسعى منتخب الإمارات لتأكيد صدارته في مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام سوريا.

