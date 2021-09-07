إلغاء سباق اليابان الختامي لبطولة العالم للراليات.. إليك الأسباب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن المنظمون، اليوم الثلاثاء، إلغاء رالي اليابان الختامي للموسم في بطولة العالم للراليات، الذي كان مقررا في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بسبب وباء كوفيد-19.



وكان من المقرر أن يعود رالي اليابان لجدول بطولة العالم لأول مرة منذ 2010 وتم ترتيب موعده ليقام بين 11 و14 نوفمبر.

وقال المنظمون إنهم سيختارون مكانا آخر لتعويض السباق.

وأضافوا :"مع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 وإقامة رالي اليابان في طرق عامة وما يستلزمه من تعاون وثيق مع مسؤولي وسكان المنطقة، لم يعد لدينا أي خيار للأسف سوى إلغاء نسخة 2021 من رالي اليابان".

كما ألغي بالفعل، للسبب نفسه، سباق اليابان ضمن فورمولا 1 وسباق الجائزة الكبرى الياباني ضمن بطولة العالم للدراجات النارية.