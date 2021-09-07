هل اقترب من قيادة المنتخب؟.. إيهاب جلال يرحل عن الإسماعيلي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي الإسماعيلي عن رحيل إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وقال حمد إبراهيم، المدرب العام للإسماعيلي، في تصريحات لموقع "مصراوي"، إن الجهاز الفني للدراويش بقيادة إيهاب جلال قدم اعتذاره عن عدم الاستمرار مع الفريق.

وأوضح حمد أن الجهاز الفني عقده انتهى منذ يوم 27 أغسطس، مع نهاية الموسم المنقضي.

وأضاف: "أبلغنا اللجنة الفنية للإسماعيلي منذ حوالي أسبوع بعدم استمرار الجهاز الفني في الفترة المقبلة".

وتابع المدرب العام للإسماعيلي: "طلبنا العديد من الآمور ولكنها لم تتحقق وهو ما أدى إلى تقديمنا اعتذارًا رسميا عن عدم الاستمرار منذ أسبوع".

وأكد حمد أن الإسماعيلي "نادي كبير وعريق ونتمنى له خالص التوفيق في المرحلة المقبلة".

وارتبط اسم إيهاب جلال بقيادة المنتخب المصري بعد إقالة حسام البدري المدير الفني السابق للمنتخب.