رئيس برشلونة: مشروع سوبر ليج مازال حيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

اعترف خوان لابورتا رئيس برشلونة، أن مشروع دوري السوبر الأوروبي مازال حيًا، مضيفًا أن الأندية الثلاثة المشاركة في البطولة مازالوا أقوياء.

وتورط 12 ناديا في المشاركة بالسوبر ليج بينهم 9 من الدوري الإنجليزي، قبل أن يتراجع الجميع عن الفكرة بعد تهديدات الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) عدا الثلاثي "ريال مدريد، برشلونة ويوفنتوس"

وخلال تصريحات لبرنامج Onze de Esports3، قال لابورتا: "مشروع سوبر ليج مازال حيا، الأندية الثلاثة التي تدافع عن المشروع موقفهم مازال قويا".

وأضاف: "كل الضغوط ومحاولات العقوبات لم تأت بشيء".

وتابع: "لا يوجد شيء يستطيع يويفا القيام به لمنع استمرار المشروع، ستكون منافسة جذابة للغاية، الأكثر جاذبية في العالم، حيث ستستفيد الأندية بشكل كبير".

ومن الأمور ذات الأهمية التي تحدث عنها لابورتا، هي وضع باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات، وقال: "باريس تخطى القواعد، وهذا هو السبب في أن خافيير تيباس (رئيس رابطة لا ليجا) بدأ حملته ضدهم بسبب قواعد اللعب المالي النظيف".