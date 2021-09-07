تنس طاولة.. هنا جودة تكتب التاريخ وتتأهل لنهائي بطولة أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

تأهلت هنا جودة لاعبة النادي الأهلي لتنس الطاولة، إلى نهائي فردي السيدات لبطولة افريقيا.

وواصلت صاحبة الـ13 عاما مسيرتها الاستثنائية لتكتب التاريخ بالتأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على دينا مشرف بنتيجة 4-2 في مباراة نصف النهائي.

وكانت هنا استطاعت إقصاء فرح عبدالعزيز صاحبة الـ ٢٨ عاما وتمكنت من الفوز عليها بنتيجة اشواط ٤-٢ في مباراة دور الثمانية

وتنتظر هنا المتأهل من نصف النهائي الآخر بين يسرا أشرف حلمي، ومريم الهضيبي.

وتقام المباراة النهائية في تمام السادسة مساء اليوم الثلاثاء.