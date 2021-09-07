خاص.. إيهاب جلال يرحل عن الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية- شريف عادل:

قال حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي، إن الجهاز الفني للدراويش بقيادة إيهاب جلال قدم اعتذاره عن عدم الاستمرار مع الفريق.

وأوضح حمد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الجهاز الفني عقده انتهى منذ يوم 27 أغسطس، مع نهاية الموسم المنقضي.

وأكمل المدرب العام السابق للإسماعيلي: "أبلغنا اللجنة الفنية للإسماعيلي منذ حوالي أسبوع بعدم استمرار الجهاز الفني في الفترة المقبلة".

وأضاف: "طلبنا العديد من الآمور ولكنها لم تتحقق وهو ما أدى إلى تقديمنا اعتذارًا رسميا عن عدم الاستمرار منذ أسبوع".

واختتم: "الإسماعيلي نادي كبير وعريق ونتمنى له خالص التوفيق في المرحلة المقبلة".

وارتبط اسم إيهاب جلال بقيادة المنتخب المصري بعد إقالة حسام البدري المدير الفني السابق للمنتخب.