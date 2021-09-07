نجم ليفربول يحذر: صلاح أفضل من يعوض مبابي في باريس.. ما الفائدة من الانتظار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

وجه داني ميرفي لاعب ليفربول السابق، رسالة إلى إدارة ناديه الإنجليزي بشأن موقف تجديد عقد محمد صلاح مع الريدز.

وانضم صلاح إلى صفوف ليفربول في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي، ومن المقرر أن ينتهي عقد البالغ من العمر 29 عاما مع ناديه بنهاية شهر يونيو 2023.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو"، أكد ميرفي أنه ليس لديه أي مشكلة في أن يصبح محمد صلاح الأعلى أجرًا بين صفوف ليفربول، مشددا على ضرورة تمديد عقد الدولي المصري.

وقال ميرفي: "على ليفربول أن يجد حل قريب لتمديد عقد صلاح، من المؤكد أن الأندية ستترصد موقف اللاعب المصري إذا دخل في الموسم الأخير من عقده".

وتابع: "ما الفائدة من الانتظار لدخول صلاح في الموسم الأخير من عقده؟، عليك أن تحمي لاعبك".

وواصل: "إذا رحل مبابي عن باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، فسيرغب النادي الفرنسي في استبداله بنجم يمكنه تسجيل الأهداف بكثرة.. وليس هناك من هم أفضل من صلاح".

وأكمل: "بالنسبة لي من الصعب مغادرة ليفربول في أي وقت للذهاب لباريس، لأن ليفربول هو فريقي".

وأردف: "صلاح ارتبط بشائعات -في الماضي-حول رغبته في اللعب بالدوري الإسباني، لكن الأمر أصبح مختلفا من الناحية المالية، فالوضع الذي يعيش في برشلونة وريال مدريد لن يجعل الأمر ممكنا".

وأتم: "ريال مدريد أيضًا سيرمي كل أمواله من أجل ضم مبابي في كل الأحوال".

جدير بالذكر أن صلاح حقق خلال 4 مواسم مع ليفربول الكثير من الألقاب الفردية والجماعية أبرزها الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.