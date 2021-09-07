كرة يد.. طاقم حكام تونسي لسوبر الزمالك والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، عن اسناد الإدارة التحكيمية لمباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، إلى طاقم تحكيم تونسي.

جاء ذلك في خطاب من الاتحاد الأفريقي للعبة لنظيره المصري، حيث كشف عن تولي الثنائي التونسي سمير مخلوف وسمير كريشان للمباراة.

من جانبه كشف الزمالك في بيان له عبر موقعه الرسمي، أن المباراة التي ستقام في مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر سيقتصر فيها الحضور على 40 فردا فقط وهو مايشمل أيضا أعضاء مجلس الإدارة.

جدير بالذكر أن بطل كأس السوبر الإفريقي سيشارك في بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في أكتوبر المقبل.