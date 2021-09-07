داني ميرفي: محمد صلاح أفضل بديل لمبابي في باريس سان جيرمان

اعترف لاعب ليفربول السابق “داني ميرفي” بألا مشكلة لديه في أن يصبح محمد صلاح لاعب ليفربول الأعلى أجراً – لكنه حذر الريدز من التجديد بسرعة مع نجمهم نظراً لتربص الأندية الأوروبية الأخرى به، كما اعتبره أفضل بديل للفرنسي مبابي في باريس سان جيرمان.

مفاوضات العقد بين وكيل صلاح “رامي عباس عيسى” وإدارة ليفربول جارية، كما أن المهاجم الدولي المصري لم يطلب 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا كشرط لقبول العقد الجديد، وفقاً لموقع ليفربول إيكو.

وأعطى ليفربول الأولوية لتأمين عقود طويلة الأجل للاعبين الرئيسيين هذا الصيف على القيام بتعاقدات كبيرة، حيث جدد مع الهولندي فيرجيل فان ديك، وأليسون بيكر، وترينت ألكسندر أرنولد، وفابينيو، وجوردان هندرسون واندي روبرتسون، بانتظار محمد صلاح وساديو ماني.

ومع ذلك، أشار داني مورفي، لاعب خط وسط الريدز السابق، إلى أن حالة محمد صلاح يجب أن يبحث النادي عن حلها قريبًا، حيث من المؤكد أن الأندية الأوروبية الكبرى، ستظل مراقبة للوضع، إذا دخل نجم ليفربول في العام الأخير من عقده الذي ينتهي صيف 2023 في آنفيلد روود.

وقال ميرفي “أنت لا تريده أن يدخل في موقف يتبقى فيه عام واحد في عقده. ليس هناك فائدة من السماح بحدوث ذلك، فأنت تحمي ركائز الفريق الأساسية “.

ويرى ميرفي أن الفرعون المصرى أفضل بديل لنجم باريس سان جيرمان كيليان مبابى في حال انتقاله إلى ريال مدريد الصيف المقبل.

وأوضح داني ميرفي “إذا رحل مبابي الصيف المقبل، سيرغب باريس سان جيرمان في استبداله بنجم يمكنه تسجيل الأهداف، وليس هناك الكثير من الأسماء أفضل من محمد صلاح.”