رينارد يكشف نقاط قوة منتخب عمان ويحدد بديل عبدالله عطيف

كشف المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم، مصدر الخطورة لدى المنتخب العماني قبل مواجهة المنتخبين مساء اليوم في تصفيات كأس العالم 2022 في مسقط.

وحذر رينارد لاعبيه من الهجمات المرتدة السريعة التي يقدم عليها منتخب عمان، كما حدث في مباراة الأحمر العماني في مباراته الأولى في المجموعة أمام اليابان في طوكيو، والتي انتهت بفوز منتخب السلطنة بهدف نظيف.

ويلتقي المنتخب السعودي مع نظيره العماني مساء اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية من الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 على ملعب السلطان قابوس في العاصمة العمانية مسقط.

وفي موضوع ذا صلة، اختار المدرب الفرنسي هيرفي رينارد اللاعب علي الحسين كبديل للمصاب عبد الله عطيف خلال مباراة عمان، مع الاحتفاظ بنفس الأسماء التي حققت الفوز على فيتنام 1/3 في الجولة الأولى، وفقاً لصحيفة الرياضية السعودية.