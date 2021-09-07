رئيس اليويفا تشيفرين يواصل هجومه على الدوري الأوروبي الممتاز

شن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ألكسندر تشفيرين” هجومًا لاذعًا آخر على مشروع الدوري الأوروبي الممتاز، واصفاً إياه بالدوري “الثرثار” هذه المرة.

وتسببت الأندية الرائدة من جميع أنحاء أوروبا في جدل كبير في النهاية الموسم الماضي 2020/21 بعد نيتها المقترحة للانضمام إلى دوري السوبر ليج الأوروبي المنشق عن اليويفا.

تم رفض المشروع من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” مع تهديدات بالطرد من المسابقات المحلية والدولية لجميع اللاعبين والأندية المشاركة في المشروع.

أدى ذلك إلى انسحاب غالبية الأندية المشاركة في المشروع على الفور، ولكن قطبا الدوري الاسباني ريال مدريد و برشلونة ظلوا متشبثين بالمشروع بجانب يوفنتوس الإيطالي.

لا يزال رئيس نادي اللوس بلانكوس فلورنتينو بيريز مؤيدًا قويًا للمشروع بجانب جوان لابورتا وأندريا أنيللي، لكن تشيفرين أصدر تحذيرًا جديدًا للمشاركين الباقين.

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “الآن ما نريده جميعًا هو العودة إلى الحياة الطبيعية. لكن من أجل ذلك، من الضروري الحفاظ على الوحدة في مواجهة سوء الحظ والدوري الثرثار.”

وأضاف “لقد كان مشروع السوبر ليج كلغة ثانية حلقة، لا نريد أن نعيشها مرة أخرى. يجب أن نتحد وأن نكون نموذجًا لكرة القدم “.

إلى جانب تعليقاته على الدوري الأوروبي الممتاز، أكد تشفيرين أيضًا التزام الجهاز الوصي على اللعبة في أوروبا المستمر بضمان الامتثال المالي من الأندية الأعضاء ذات الإنفاق الكبير.

كما ذكر السلوفيني أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ليس لديه خطط لتغيير موقفه من جدول كأس العالم وأنه من المتوقع أن يرفض اليويفا، خطط الفيفا لاستضافة كأس العالم كل عامين كما اقترح آرسين فينجر.