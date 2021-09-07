بث مباشر : شاهد مباراة لبنان وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2022 رابط يلا شوت

شاهد مباراة لبنان وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2022 في بث مباشر على رابط يلا شوت، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 7 مارس 2021، لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات المرحلة الأخيرة.

تنطلق مباراة منتخب لبنان أمام منتخب كوريا الجنوبية في تمام الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينيتش، 13:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت السعودية، على ملعب سيؤول World cup في العاصمة الكورية الجنوبية.

ونجا منتخب لبنان من خسارة محققة في افتتاح هذه التصفيات أمام المنتخب الاماراتي، ونجح في خطف نقطة ثمينة من تعادل سلبي، ويسعى لتكرار الشيء نفسه حين يحل ضيفًا على كوريا الجنوبية التي فشلت في هز شباك العراق خلال الجولة الأولى وتعادلت من دون أهداف.

تُنقل مواجهة لبنان ضد كوريا الجنوبية على شاشة قناة SSC7 السعودية بصوت المعلق الرياضي السعودي خالد المديفر، كما تنقل على قناة أبو ظبي الرياضية، وقناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقع يوتيوب.

وستكون هذه المباراة هي الأولى في جدول مباريات اليوم بتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وستتبعها 6 مباريات أخرى على مدار اليوم حتى الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش عندما يصطدم منتخب العراق في مباراة القمة أمام إيران على ستاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتضم المجموعة الأولى في المرحلة الأخيرة من تصفيات مونديال قطر 2022 كل من «كوريا الجنوبية ولبنان والعراق وإيران وسوريا والإمارات».

وقبل بدء بث مباشر مباراة لبنان اليوم ضد كوريا الجنوبية، تواجه الفريقان في دور مجموعات المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022، واستطاع منتخب لبنان التعادل في اللقاء الأول من دون أهداف، وفي اللقاء الثاني خسر 1/2 بعد أن كان متقدمًا في النتيجة بهدف سوني سعد في الدقيقة 12.

ولم يستطع منتخب لبنان تحقيق أي فوز في آخر 5 مواجهات له ضد كوريا الجنوبية بتصفيات كأس العالم، مكتفيًا بتعادلين عامي 2013 و2019.

كوريا الجنوبية 0-0 لبنان

ملعب سيؤول كأس العالم (مدينة سيؤول – كوريا الجنوبية)

تصفيات كأس العالم 2022 (المرحلة الثالثة – الجولة الثانية – المجموعة A)

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تشكيلة منتخب كوريا الجنوبية: كيم سيونج غيو – لي يونج – كيم مين جاي – هوانج إن بيوم – تشو جيو سونج – لي جاي سونج – هوانج هي تشان – هونج تشول – نا سانج تشو – لي دونج جيونج – كيم يونج جوون.

تشكيلة منتخب لبنان: مصطفى مطر – قاسم الزين – عباس عاصي – جوان عمري – وليد شور – نادر مطر – فيليكس ملكي – روبير ملكي – حسن معتوق – هلال الحلوة – سوني سعد.

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