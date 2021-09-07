جوان لابورتا: مشروع الدوري الأوروبي الممتاز مستمر رغم انسحاب الأندية الانجليزية

يعتقد رئيس برشلونة “جوان لابورتا”، أن الدوري الأوروبي الممتاز مشروع قابل للتطبيق على الرغم من تعطله في غضون 48 ساعة من إطلاقه في ابريل الماضي.

وتعود الحكاية لشهر أبريل الماضي، عندما وافق 12 ناديًا من جميع أنحاء أوروبا على الانضمام إلى المشروع، ولكن في غضون يومين، انسحبت جميع الفرق الإنجليزية، وتبعتها الغالبية، ولم يتبق سوى ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.

هذه الفرق الثلاثة هي الوحيدة المتبقية في المشروع، ويبدو أنه من المستحيل المضي قدمًا فيه، لكن رئيس برشلونة لابورتا ما زال يعتقد عكس ذلك.

وقال الرئيس الكتالوني عن دوري السوبرليج الأوروبي “في الوقت الحالي هو على قيد الحياة. الأندية الثلاثة مستمرة. العديد من الأندية تخبرنا بالاستمرار لأن هذا يناسبها أيضًا. الإنجليز ليسوا مترددين، لكن لديهم ضغط قوي للغاية.”

وتابع ‏لابورتا: “أعتقد أنه كان بإمكاننا تقديمه بشكل أفضل، لكنه يناسبنا جميعًا. ستكون منافسة جذابة للغاية، والأكثر جاذبية في العالم، حيث ستستفيد الأندية بشكل كبير. نواصل الفوز بالمحاكم، واليويفا لا يمكنه إعاقتنا ”

قد لا تتم معاقبة الأندية التي لا تزال مشاركة في هذه المحاكم إذا استمرت في الفوز بتلك المحاكم، لكن المشروع ليس لديه أمل في إعادة التشغيل بدون أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، التي تهيمن حاليًا على السوق، بجانب باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.

لم تعِد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز موافقة فقط، على عدم التدخل في المشروع مرة أخرى، ولكن جميع المالكين وافقوا على ميثاق “ملاك” جديد من حيث المبدأ مع الدوري الإنجليزي الممتاز والذي ينص في لوائحه على عدم السماح لأي ناد بالمشاركة في أي نوع من الدوري الأوروبي الممتاز.

وستؤدي المشاركة في مثل هذا المشروع إلى فرض عقوبة كبيرة على أي نادٍ من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، ما يجعل المهمة صعبة للغاية أمام فلورنتينو بيريز و جوان لابورتا وأنيللي.