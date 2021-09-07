الامارات | "المعلم والتلميذ" مرشحان لتدريب منتخب مصر خلفاً للبدري

شكرا لقرائتكم خبر عن "المعلم والتلميذ" مرشحان لتدريب منتخب مصر خلفاً للبدري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداولت وسائل إعلام مصرية أسماء عدد من المرشحين لتولي قيادة تدريب المنتخب المصري عقب إقالة المدرب حسام البدري والجهازين الفني والإداري، وأبرز المرشحين لتولي قيادة المنتخب المصري هما البرتغالي فينجاداً المدير الفني لاتحاد كرة القدم المصري، ومن المدربين المصريين حسام حسن وإيهاب جلال، ويعد فينجادا وحسام حسن أقوى المرشحين لقيادة "الفراعنة"، وكلاهما سبق لهما العمل مع بعضهما البعض من قبل حيث كان فينجادا، مديراً فنياً للزمالك موسم 2003-2004 في وقت كان حسام حسن لاعباً في نفس الفريق.

وأكد الإعلامي المصري ونائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق أحمد شوبير، عبر صفحته الشخصية "فيس بوك" أن أقرب المرشحين لتولي قيادة تدريب منتخب مصر هو البرتغالي فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة المصري، ثم عاد شوبير، وأكد أنه في حالة تولي مدرب مصري قيادة المنتخب سيكون حسام حسن، في حين تناولت مواقع مصرية أخرى عدد من الأسماء وهم الأرجنتيني هيكتور كوبر والسويسري رينيه فايلر إضافة إلى مدرب المنتخب الأولمبي المصري شوقي غريب.

وقال أحمد شوبير في منشوره أمس: "الاعلان بعد قليل فينجادا مديرا فنيا لمنتخب مصر"، وعاد شوبير، وعلق بمنشور جديد قائلاً: "لو أصبح الاختيار مدرب مصري سيكون حسام حسن".

في حين تناولت مواقع وجماهير صورة للنجم المصري حسام حسن، ليكون هو المدرب القادم للمنتخب المصري هو وشقيقه إبراهيم حسن خاصة وأنه كان من المرشحين لقيادة المنتخب المصري قبل قرار تكليف حسام البدري المدرب المقال.

وكان الاتحاد المصري قد قرر إقالة حسام البدري والجهاز الفني والإداري، عقب تعادل منتخب "الفراعنة" أمام مضيفه الغابوني (1-1) ضمن الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة السادسة، برصيد 4 نقاط بفارق نقطة عن وصيفه منتخب ليبيا، الذي سيحل اليوم الثلاثاء، ضيفا على نظيره الأنغولي صاحب المركز الرابع والأخير من دون رصيد.





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