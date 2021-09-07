الامارات | محمد صلاح يعلق على إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يعلق على إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرص نجم الكرة المصرية وهداف فريق ليفربول محمد صلاح، على توجيه رسالة إلى مدرب منتخب مصر المقال حسام البدري، بعد الإعلان عن إقالته مع الجهازين الفني والإداري عقب التعادل مع الغابون في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022.

وعلق محمد صلاح، على إقالة البدري عبر منشور على صفحته الشخصية "فيس بوك" قائلاً: "حابب أشكر الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري وجهازه المعاون على الفترة اللي فاتت وأتمنى لهم كل التوفيق في اللي جاي"، وشهد منشور محمد صلاح مئات التعليقات التي رحبت بإقالة الجهاز الفني والإداري للمنتخب المصري.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر في اجتماعه الطارئ الإثنين، توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق متمنيا التوفيق لجميع أعضائه، بعد أن كان قد طلب من المدرب تقديم استقالته إلا أن المدرب رفض ذلك ليحق له الحصول على الشرط الجزائي المتواجد في عقده مع الاتحاد المصري والبالغ راتب شهرين (مليون و800 الف جنيه).

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