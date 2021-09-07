8 لاعبين يمثلون جودو الإمارات في البطولة العربية بالقاهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تتوجه بعثة منتخب الإمارات للجودو لفئتي الأشبال والناشئين بعد غد الخميس إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في البطولة العربية المفتوحة للمنتخبات والأندية، التي ينظمها الاتحاد العربي خلال الفترة من 9 إلى 14 سبتمبر الحالي.



وتضم بعثة الإمارات 12 فردا برئاسة محمد جاسم أمين السر المساعد، ومعه كل من الحكم الدولي المرافق أحمد سليمان البلوشي، والكابتن شعبان السيد المدير الفني للاتحاد إداريا، والياباني أشيد كوكي مدرب المراحل السنية، بالإضافة إلى 8 لاعبين تم اختيارهم لمختلف المراحل العمرية عقب المعسكر الداخلي الذي اختتم أمس في الفجيرة وهم: مانع جمعة مراد، وراشد محمد شريف، ومنصور جمعة عبد الرحمن/نادي الشارقة الرياضي / وحميد سعيد الشامسي، وزايد فيصل النقبي/ اتحاد كلباء/ ، وحمد صالح الهاشمي، ومايد راشد النقبي /نادي خورفكان/ وسيف سالم الحمادي/الفجيرة للفنون القتالية/.

وكان منتخب الأمل للجودو قد أقام معسكره التحضيري بالفجيرة بمشاركة 10 لاعبين استعدادا للبطولة العربية المقبلة، وقد اشتملت التدريبات المشتركة مع فرق نادي الفجيرة للفنون القتالية الصباحية والمسائية التي جرت بصالته بالفجيرة على جرعات تدريبية مختلفة أظهرت جاهزية المنتخب المختار للبطولة العربية المقبلة.

ونقل محمد جاسم رئيس البعثة تحيات وأمنيات سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو للاعبين،متمنيا لهم التوفيق في المشاركة، وتمثيل الإمارات بأفضل صورة.

يذكر أن الاتحاد العربي للجودو حدد بعد غد الخميس موعدا لتسجيل المنتخبات المشاركة، وتحددت الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه موعدا للاجتماع الفني والميزان استعدادا لانطلاقة البطولة ظهر يوم السبت الموافق 11 سبتمبر .