وزارة الشباب والرياضة تقدما دعما ماليا للأندية المشاركة في دوري الدرجة الاولى لكرة القدم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

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افاد امين عام الاتحاد العام لكرة القدم الدكتور حميد شيباني انه تم الانتهاء من الامور المالية للاندية المشاركة في دوري الدرجة الاولى للموسم 2020 – 2021 الذي سينطلق في 15 سبتمبر الحالي في مدينتي سيئون وعتق.



واكد شيباني انه وحسب توجيهات رئيس الاتحاد الشيخ احمد صالح العيسي كل نادي سيحصل على عشرة الف دولار والتي تقدر بالريال اليمني حسب الصرف عشرة مليون ريال واكثر في المناطق التي ستقام عليها البطولة، بالاضافة الى عشرين مليون ريال مخصصات الدوري ذهاب واياب وبالتالي فان كل نادي سيستلم 30 مليون ريال يمني.

وكشف الامين العام ان سبب تاخر تسليم القسط الاول للأندية يعود لتأخر تسليم أرقام الحسابات .. مؤكدًا ان الدوري سينطلق في موعده في الخامس عشر من الشهر الجاري وان الاندية التي سجلت حتى الان 12 ناديًا .. مشيرا إلى أن من تخلف عن تسليم الكشوفات سيعرض نفسه للعقوبة حسب اللوائح المتعارف عليها.