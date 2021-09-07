«لا حول ولا قوة إلا بالله».. ربيع ياسين يعلّق على الأسماء المرشحة لتولي قيادة منتخب مصر خلفًا لـ حسام البدري

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق ربيع ياسين، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، على الأسماء المرشحة لتولي قيادة منتخب مصر خلفًا للمدرب المقال حسام البدري.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن، أمس الإثنين، عن إقالة حسام البدري من تدريب المنتخب المصري، بعد تعادل الفريق مع الجابون، بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم "قطر 2022".

وبدأت وسائل الإعلام تتحدث عن المرشحين لخلافته، مشيرة إلى 6 أشخاص ثلاثة أجانب وثلاثة مصريين.

وأوضحت وسائل الإعلام، أن المرشحين لخلافة البدري هم: نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة، والمدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، والمدرب السويسري رينيه فايلر، وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، وحسام حسن، وإيهاب جلال.

وقال ياسين، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب البلدوزر" الذي يقدمه الإعلامي مجدى عبد الغنى، عبر قناة "الشمس"،: "لا حول ولا قوة الا بالله"، مضيفاً: "هو أي مدرب فاضي نجيبه يدرب المنتخب، اسم الكرة المصرية كبير ولا بد من تواجد مدرب كبير يقود الفراعنة في الفترة المُقبلة".

وأضاف نجم الأهلي السابق: "يجب دراسة بعض الملفات الشخصية لبعض المدربين ومعرفة نسبة النجاح خلال الفترة الماضية لقيادة منتخب مصر".

وتابع: "مدرب المنتخب الوطني يجب أن يكون على أعلى مستوى"، مضيفاً أن "الأفضل لمنتخب مصر أن يكون المدرب أجنبياً وصاحب اسم كبير وشخصية قوية في التدريب".

وأشار ياسين إلى أن سبب نجاح الأهلي والزمالك في الفترة الأخيرة "هو المدرب الأجنبي فما المانع أن يكون المدرب أجنبي الجنسية؟".

واختتم ربيع ياسين تصريحاته قائلاً: "سوف يحدث هجوم كبير من الجماهير فى حين تواجد مدرب مصرى، لذا أفضل المدير الفني الأجنبي، والذي سيلقى دعم كبير سواء جماهيريًا أو إعلاميًا".

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة لكرة القدم في اجتماعها الطارئ أمس الإثنين، برئاسة أحمد مجاهد، توجيه الشكر إلى الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، والإداري للمنتخب الوطني الأول على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق، متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه التوفيق.