فلاشينغ ميدوز: زفيريف يواصل مشواره الرائع وبنتشيتش تُقصي شفيونتيك

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





نيويورك : واصل الالماني الكسندر زفيريف المصنف رابعا عالميا ووصيف بطل الموسم الماضي، مشواره الرائع وبلع الدور ربع النهائي من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الاربع الكبرى لكرة المضرب، إثر فوزه على الايطالي يانيك سينر 6 4 و6 4 و7 6 (9 7) الإثنين.

وبلغ زفيريف ربع النهائي في البطولات الكبرى للمرة السابعة في مسيرته الاحترافية والرابعة في آخر خمس بطولات "غراند سلام".

ويلتقي اللاعب الالماني الفائز بذهبية دورة الالعاب الاولمبية في طوكيو، مع الجنوب إفريقي لويد هاريس السادس والأربعين والفائز على الاميركي رايلي أوبيلكا الثاني والعشرين 6-7 (6-8) و6-4 و6-1 و6-3.

وقال زفيريف الذي عزّز سلسلة انتصاراته المتتالية الى 15 بعد نهاية المباراة "كان اللقاء على اعلى مستوى من البداية وحتى النهاية، وكان هناك العديد من الضربات القوية".

وأضاف "أنا سعيد بالتأهل الى الدور ربع النهائي وسنرى الى اين سنصل".

وبعد فوزه بمجموعتين متتاليتين، عانى زفيريف الامرَين لحسم المجموعة الثالثة التي حصل فيها سينر على فرصتين لكسبها، لا سيما عندما كسر إرسال زفيريف في الشوط الثاني عشر، قبل ان يقلب زفيريف تأخره ويحسم اللقاء.

وتابع اللاعب الالماني "هذا هو الحال في الاشهر القليلة الماضية. اللاعبون الذين يمتلكون الثقة يعرفون تماما ماذا يجب ان يفعلوا في هذه الحالات. أنا سعيد بالتأهل من خلال الفوز بثلاث مجموعات دون ردّ".

وأشار زفيريف الى أنّه يحتفظ بميداليته الاولمبية الذهبية معه كدفع معنوي ولاحتضانها متى اراد.

وقال "اعانقها في الليل. ليس لدي صديقة لذا فإنّ الميدالية الذهبية تنام معي. احتفظ بها هنا، هي بمثابة تذكير صغير لما حصل الشهر الماضي وكي أكسب طاقة إضافية".

وتتجه الانظار في وقت لاحق الى مباراة الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي يواجه الاميركي جنسون بروكسبي املا في مواصلة خطاه نحو تحقيق رابع القابه الكبرى هذا الموسم في إنجاز فريد من نوعه وغير مسبوق منذ الاميركي رود لايفر عام 1969.

ويسعى النجم الصربي الى الانفراد بالرقم القياسي لعدد الالقاب الكبيرة الذي يتقاسمه حاليا مع الاسطورتين السويسري روجيه فيدرر والاسياني رافايل نادال (20 لقبا لكل منهم).

وفي حال تأهل ديوكوفيتش الى دور الثمانية، فإنّ خصمه قد يكون الايطالي ماتيو بيريتيني الذي سبق ان هزمه الصربي في نهائي بطولة ويمبلدون.

إذ يواجه بيريتيني المصنّف سادس نظيره الالماني أوسكار أوتي.

تأهل بنتشيتش

ولدى السيدات، تأهلت السويسرية بليندا بنتشيتش الى الدور ربع النهائي عقب فوزها على البولندية ايغا شفيونتيك بطلة فرنسا المفتوحة العام الماضي 7 6 (14 12)و6 3.

وسبق لشفيونتيك ان فازت بالمواجهة الوحيدة التي جمعت اللاعبتين سابقا في نهائي دورة ادلاييد في شباط/فبراير الماضي، لكنّ بنتشيتش لم تخسر اي مجموعة بعد هذا الاسبوع وخسرت إرسالها ثلاث مرات فقط.

وعن ادائها قالت بنتشيتش "لقد تطور أداءي كثيرا. انا سعيدة بعودتي والتأهل".

وتابعت "في شوط كسر التعادل، كان الامر متعلقا بعض الشيء بالحظ. بدأت المجموعة الثانية مرتاحة اكثر".

وتواجه بنتشيتش في الدور المقبل الفائزة بين البريطانية إيما رادوكانو (18 عاما) والاميركية شيلبي روجرز التي اقصت الاسترالية آشلي بارتي المصنّفة اولى عالميا.

وباتت رادنوكانو، المصنفة 150 عالميا والمولودة في كندا من أب روماني وأم صينية، ثالث لاعبة في التاريخ تتأهل من التصفيات وتبلغ هذا الدور الى جانب الاستونية كايا كانيبي عام 2017 والاميركية باربارا غيركن عام 1981.

من جهة اخرى، تطمح التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنّفة رابعة ووصيفة ويمبلدون الى العبور نحو دور الثمانية عندما تواجه الروسية أناستازيا بافليوشنكوفا المصنّفة 14 في وقت لاحق.