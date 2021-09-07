شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تاريخ تتويج الزمالك والأهلى بالسوبر الأفريقى لليد قبل قمة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر جماهير الأهلى والزمالك اللقاء المرتقب فى السوبر الأفريقى لكرة اليد المحدد له يوم الجمعة المقبل على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، رغم قرار إقامة اللقاء بدون جماهير وبحضور 40 فردا فقط من كل ناد.

ويسعى فريق الزمالك إلى التتويج باللقب السابع فى تاريخه، حيث حصل على اللقب 6 مرات من قبل فى أعوام 2002 ، 2010 ، 2011 ، 2012 ، 2018، 2019.

بينما توج الأهلى باللقب مرة واحدة من قبل موسم 2017 ويسعى إلى حصد اللقب الثانى.

واستقر الاتحاد الأفريقى لكرة اليد على تعيين طاقم حكام تونسى مكون من سمير مخلوف وسمير كريشان لإدارة لقاء السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك، والمحدد له الجمعة المقبل على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتقرر أن يكون تدريب فريق الأهلى على صالة حسن مصطفى من الساعة الخامسة حتى السادسة مساء الخميس المقبل، ويكون تدريب الزمالك على نفس الصالة من الساعة السادسة والربع حتى السابعة والربع مساء نفس اليوم.

وتم إخطار الناديين بأن المباراة ستقام بدون جمهور، ويسمح لكل نادٍ بتقديم كشف مقيد به الأسماء والرقم القومى لمجلس الإدارة والأعضاء بحد أقصى 40 فردا لكل فريق، موقع ومختوم من النادي.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصرى لكرة اليد هو منظم مباراة كأس السوبر الأفريقى، والفائز فى هذه المباراة سيمثل القارة الأفريقية فى بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.