شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم المقاولون يستغل الإجازة فى الاحتفال بزفافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل محمد سالم مهاجم نادى المقاولون العرب، فرصة الإجازة التى حصل عليها لاعبو الفريق قبل بداية الإعداد للموسم الجديد فى الاحتفال بزفافه، ومن المقرر أن يقام حفل الزفاف غداً الأربعاء.

وكشف محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، عن خطة ذئاب الجبل خلال الميركاتو الصيفى الجارى بعد الاستغناء عن 9 لاعبين من قائمة الفريق.

وقال عادل، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، هدفنا ضم 4 أو 5 صفقات جديدة وسنقوم بتصعيد ما لا يقل عن 5 ناشئين إلى الفريق الأول.

وقرر الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، الاستغناء عن خدمات 9 لاعبين دفعة واحدة، فى إطار خطة المقاولون لتجديد دماء الفريق فى الفترة المقبلة استعداداً للموسم القادم.

وجاءت أسماء المستبعدين التسعة من الحسابات الفنية للمقاولون كالتالى: إبراهيم صلاح، عبد الرحمن فاروق، عبد الوهاب إسماعيل، أحمد حسن مكى، أحمد شكرى، أحمد مجدى، وسيم النغموشى، هيثم الجوينى والنيجيرى إيدو موسيس لعدم حاجة الفريق لخدماتهم الفنية.

ويستهدف الجهاز الفنى للمقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، النزول بمعدلات أعمار الفريق فى الفترة المقبلة، وقبل انطلاق الموسم المقبل، خاصة أن المقاولون يعتبر أعلى فريق فى معدلات أعمار اللاعبين بالدورى العام.