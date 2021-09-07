شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة تؤجل مباريات مجموعة مصر فى بطولة أفريقيا للطائرة 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هانى فكرى المدير الإدارى لمنتخب مصر للكرة الطائرة إبلاغ بعثة مصر من قبل اللجنة المنظمة عن تأجيل مباريات المجموعة الرابعة التى تضم الفراعنة فى بطولة أفريقيا 24 ساعة.

وقال فكرى إن سبب التأجيل هو عدم استيعاب الملعب لإقامة 8 مباريات فى اليوم فى ظل طلب جميع المنتخبات اللعب على الصالة الرئيسية.

وأشار فكرى إلى أن مواجهة مصر لمنتخب كينيا غدا بدلا من اليوم.

وغادرت بعثة منتخب رجال الكرة الطائرة الأول إلى رواندا مساء السبت ، استعدادا لخوض المنافسات بعد تبين سلبية المسحات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا.

وكان الاجتماع الفنى لبطولة أفريقيا قد أسفر عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الرابعة بجانب المغربي تنزانيا وكينيا.

وأعلن محمد اللقانى، المدير الفنى لمنتخب مصر للكرة الطائرة، قائمة الفراعنة المتواجدة فى رواندا والتى تضم كلا من: أحمد يوسف وأحمد ضياء وأحمد سعيد ومصطفى دبشة ومحمد مصطفى لعبة وعبد الحليم عبو وعبد الرحمن سعودى ومحمد محسن ومحمد مجدى وهشام يسرى وأحمد فتحى وأشرف اللقانى ومحمد رضا ومحمد رمضان، حيث يرأس البعثة سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد.