شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. جنش حائر فى القلعة البيضاء بفرمان كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش حارس مرمى نادى الزمالك محمود عبد الرحيم جنش حالة من الحيرة بعد رفض الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تلبية طلبه، بعقد جلسة من أجل الصلح بينهما وعودة اللاعب للمشاركة فى التدريبات الجماعية.

وتأتى حالة الحيرة بسبب غموض موقف إستمرار جنش فى القلعة البيضاء من عدمها فى ظل توتر الأوضاع بينه و بين كارتيرون .

وتحفظ كارتيرون على طلب جنش، مؤكدًا أنه لا مجال للصلح بينهما، وأنه استقر على عدم مشاركة الحارس فى تدريبات الفريق الجماعية لحين رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتلقى محمود جنش عدة عروض محلية للانتقال إلى أحدها بداية من الموسم المقبل، تحسبا لرحيله عن صفوف الأبيض، بعدما رفض الفرنسي كارتيرون تقبل اعتذاره عقب خروجه من المعسكر فى مباراة سيراميكا بالدورى الموسم الماضي.

وتلقى جنش عروضا من أندية المصري والاتحاد السكندري وأحد الأندية الصاعدة حديثا للممتاز، وإن كان الأقرب هو انتقاله للاتحاد السكندري، حيث يفضل اللاعب التواجد في مسقط رأسه بالإسكندرية بخلاف رغبة التوأم حسام حسن المدير الفني للاتحاد وإبراهيم مدير الكرة في تواجد جنش لتدعيم حراسة مرمى الفريق بعد عودة محمد صبحي من الإعارة للزمالك.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب محمود عبد الرحيم جنش فى الصور التالية :