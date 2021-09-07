شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُحدد 15 مليون جنيه "سقف" الفئة الأولى فى الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت اللجنة التي تُدير نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، على تحديد سقف للاعبين الفئة الأولى في صفوف الفريق الكروى الأول، لا يتم تخطيه وذلك من أجل الحفاظ على حالة التوازن وتحقيق مبدأ العدالة داخل صفوف الفريق، وذلك منعًا لحدوث تفاوت بين اللاعبين وبعضها من حيث المقابل المادى، الأمر الذى قد يتسبب في حالة من الاستياء لدى البعض ويؤدى لعدم الاستقرار,

وحددت لجنة إدارة الزمالك 15 مليون جنيه كحد أقصى للاعبين الفئة الأولى في صفوف الفريق الأول، حيث سيتم العمل على هذا المبدأ في ملف تجديد عقود اللاعبين الذين قربت عقودهم على الانتهاء، وفضل مسئولي الزمالك أن يتم تحديد سقف لرواتب الفئة الأولى في الفريق حتى لا يكون هناك مجال للمطالب المادية المبالغ فيها من قبل بعض اللاعبين.

واستثنى مسئولي الزمالك اللاعبين المحترفين من قرار تحديد سقف للفئة الأولى، خاصة وإن المحترفين يتم معاملاتهم بالدولار، وتكون رواتبهم الأعلى وسط صفوف كل فريق وليس الزمالك فقط، وهو الأمر الذى يحدث حاليًا في ملف المغربى أشرف بن شرقى الذى يفاوضه الزمالك من أجل تجديد تعاقده.

فى سياق أخر، استفسر محمد أشرف روقا، لاعب وسط الزمالك، من مسئولى النادى والجهاز الفنى عن مصيره النهائى خلال الفترة الحالية، خاصة أن اللاعب يمتلك العديد من العروض المحلية ويرغب فى تحديد وجهته فى الميركاتو الصيفى الحالى.

وطلب أشرف روقا من مسئولى الزمالك تحديد مصيره سواء بالبقاء مع الفريق أو الرحيل، لاسيما أن اللاعب يفضل الرحيل فى حال عدم المشاركة مع الزمالك، حيث شهد الموسم المنقضى عدم اعتماد باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك على اللاعب بشكل أساسى الأمر الذى دفعه لطلب الرحيل.

ويتبقى فى عقد محمد أشرف روقا مع الزمالك موسم أخر، إلا أن اللاعب يرغب فى خوض تجربة جديدة، للمشاركة بصفة أساسية والعودة للظهور بقوة على الساحة الرياضية.

وكان روقا نفى الخبر الذى تم نشره علي الموقع الرسمي لنادي الزمالك، والمتعلق بتجديد تعاقده مع الفريق لمدة 3 سنوات مقبلة.