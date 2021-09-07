محمد بن زايد يهنئ أبطال الإمارات في بارالمبياد طوكيو

محمد الفلاح - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أبطال الإمارات في دورة الألعاب البارالمبية 2021.



ونشر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة هنأ فيها أبطال الإمارات الذين حققوا ميداليات في بارالمبياد طوكيو 2021، وكذلك كل المشاركين في البعثة.

وكتب بن زايد: "أبارك لابني عبدالله العرياني ومحمد القايد الحمادي إنجازهما في دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو وجميع الرياضيين وأعضاء بعثة الإمارات".

وأضاف: "فخورون بعزيمتكم وقوة إرادتكم، وأهنئ اليابان بنجاح البطولة وحسن تنظيمها".

وشاركت البعثة الإماراتية في بارالمبياد طوكيو بـ12 بطلا وبطلة، في مقدمتهم عبدالله سلطان العرياني، والذي مثل الدولة في 4 فئات هي "10 أمتار وقوف"، و"10 أمتار رقود 60 طلقة"، و"50 متراً وقوف ومرتكز ورقود"، و"50 متراً رقود 60 طلقة".

كما شارك سلطان سيف العرياني في فئتي "50 متراً 3 أوضاع" و"رقود"، وسيف النعيمي في فئتي "10 أمتار رقود" و"50 متراً رقود".

الرامية عائشة المهيري شاركت كذلك في فئة الوقوف 10 أمتار "آر 4"، بالإضافة إلى الرباعين محمد خميس خلف في وزن 88 كجم، وموزة عبيد علي الزيودي في وزن 55 كجم "رفعات القوة"، ومحمد القايد، ونورة الكتبي، وأحمد جاسم نواد، ومريم الزيودي، وسارة محمد الجنيبي في ألعاب القوى، وأحمد مبارك المطيوعي في الدراجات.

يذكر أن البعثة الإماراتية فازت بـ3 ميداليات في بارالمبياد طوكيو 2021 ، بواقع ميدالية ذهبية وأخرى فضية وثالثة برونزية.

وحصد عبدالله سلطان العرياني الذهب في منافسات الرماية 50م رجال، فيما حل محمد القايد وصيفا في سباق 800 متر رجال على الكراسي المتحركة فئة T34، بينما حصل القايد أيضا على برونزية سباق 100 متر رجال على الكراسي المتحركة.