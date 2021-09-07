الامارات | محمد بن زايد يهنئ العرياني و الحمادي على إنجازهما في الألعاب البارالمبية بطوكيو

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يهنئ العرياني و الحمادي على إنجازهما في الألعاب البارالمبية بطوكيو والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بانجازات عبدالله العرياني ومحمد القايد الحمادي على إنجازهما في دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو .
وقال سموه في تغريدة على "تويتر".." أبارك لابني عبدالله العرياني ومحمد القايد الحمادي إنجازهما في دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو وجميع الرياضيين وأعضاء بعثة الإمارات.. فخورون بعزيمتكم وقوة إرادتكم... وأهنئ اليابان بنجاح البطولة وحسن تنظيمها.
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