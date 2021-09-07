شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى قائد إنبى يوقع لـ فاركو والإعلان الرسمى خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بجهاز الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى أن رامى صبرى قائد الفريق البترولى أنهى إجراءات انتقاله إلى نادى فاركو الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن الصفقة رسميا خلال الساعات القادمة.

وأكد المصدر فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن اللاعب قام بتوديع زملائه فى التدريبات بعد المسيرة التى قضاها مع الفريق البترولى.

وفى سياق متصل قالت الإعلامية شيما صابر إن المسحة التى أجراها زوجها رامى صبرى بعد ارتفاع درجة حرارته خلال اليومين الماضيين جاءت سلبية، ووجهت شيما فى تصريحات لـ"الخليج 365" الشكر لكل الجماهير التى تابعت الحالة الصحية لزوجها، مؤكدة أن حالته جيدة.

وكانت شيما قالت على صفحتها عبر إنستجرام إنها وزوجها يتواجدان فى جزر المالديف لقضاء إجازة سنوية وشعر زوجها رامى صبرى بارتفاع فى درجة حرارته، وأكد الطبيب أنها أعراض كورونا وأجرى مسحة للكشف عن إصابته بفيروس كورونا قبل أن تظهر نتيجة لمسحة بأنها سلبية، ليتاكد عدم إصابة اللاعب بفيروس كورونا.

وأنهى إنبى جدول ترتيب الدورى فى المركز السادس برصيد 49 نقطة، بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل في 13 مواجهة وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبوه 39 هدفا وتلقت شباكه 35 هدفا.