تعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

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محمد الفلاح - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

تقام اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر/أيلول 2021 عدة مباريات هامة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، في قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.



يواجه منتخب فرنسا نظيره منتخب فنلندا في الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم عن قارة أوروبا، مساء الثلاثاء.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة و45 دقيقة مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة و45 دقيقة بتوقيت أبوظبي.

ومن المُقرر أن يتم نقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium".

يستكمل المنتخب الهولندي مشواره في تصفيات كأس العالم حين يستقبل منتخب تركيا، مساء الثلاثاء.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة و45 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، الساعة العاشرة و45 دقيقة بتوقيت أبوظبي.

ومن المُقرر أن يتم نقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة "beIN Sports 2 HD Premium".

يخوض المنتخب البرتغالي مباراته في الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم أمام منتخب أذربيجان.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي.

ومن المُقرر أن يتم نقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium".

يواجه منتخب لبنان نظيره كوريا الجنوبية، في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة عصرا بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على موقع "يوتيوب".

ويخوض منتخب العراق مباراة هامة، عندما يواجه منتخب إيران، في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم عن قارة آسيا، والمقرر إقامتها مساء الثلاثاء 7 سبتمبر/أيلول.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن تُنقل مباراة العراق وإيران في تصفيات كأس العالم عبر القناة الرابعة العراقية الأرضية، بالإضافة إلى منصة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقع "يوتيوب".

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موعد مباراة سوريا والإمارات في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

تشهد الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 مواجهة من العيار الثقيل بين منتخبي سوريا والإمارات.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر منصة "يوتيوب".

يصطدم منتخب عمان بنظيره السعودي في قمة عربية منتظرة ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي.

المنتخب السعودي

ومن المقرر أن تذاع المبارة عبر مجموعة قنوات "SSC" السعودية على الهواء مباشرة، وهي التي تم إطلاقها مع بداية الموسم الجديد لإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات القارية.

يستكمل المنتخب التونسي مبارياته في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا، حين يلاقي متنخب زامبيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساء بتوقيت أبوظبي.

وتُنقل مباراة تونس وزامبيا على الهواء مباشرة عبر قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على منصة "يوتيوب".

يستضيف منتخب عينيا الاستوائية، المنتخب العربي موريتانيا، في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثامنة بتوقيت أبوظبي.

وتنقل المباراة عبر منصة الاتحاد الدولي لكرة القدم على موقع "يوتيوب".

يسعى منتخب الجزائر لمواصلة انطلاقته القوية في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا، عندما يواجه بوركينا فاسو.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي.

وتُنقل مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم عبر قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم على موقع "يوتيوب".

يواجه المنتخب الليبي، في ثاني مبارياته في تصفيات كأس العالم عن قارة أفريقيا، منتخب أنجولا، مساء الثلاثاء.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي.

وتُنقل مباراة ليبيا وأنجولا في تصفيات كأس العالم عبر قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم على موقع "يوتيوب".

يواجه منتخب السودان نظيره منتخب غينيا بيساو في ثاني جولة من تصفيات كاس العالم في قارة أفريقيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي.

وتُنقل مباراة السودان وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم عبر قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم على موقع "يوتيوب".