شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يضع برنامجا خاصا للعائدين من الإعارة فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، برنامج تدريب خاصة للاعبين الجدد في الفريق والعائدين من الإعارات، من أجل تجهيزهم بالمستوى الذى يتناسب مع الزمالك، وخاصة من الناحية البدنية.

واتفق كارتيرون مع اللاعبين الجدد عمر كمال عبد الواحد الوافد الجديد من المصرى البورسعيدى، وعمر السعيد المنتهية إعارته للجونة، ومحمد صبحى حارس الفريق الذى انتهت إعارته لنادى الاتحاد السكندرى، على تنفيذ برنامج تأهيلى خاص في الفترة الحالية لحين عودة باقى اللاعبين المعارين واتمام الصفقات الجديدة لتدعيم صفوف الفريق.

وحدد الجهاز الفنى للزمالك، 14 سبتمبر الجاري موعدا لمعسكر إعداد الفريق للموسم الجديد والمنافسات المتبقية من مسابقة كأس مصر، ومن المنتظر أن يحدد الجهاز الفنى للزمالك مكان إقامة المعسكر خلال الفترة الحالية، وإن كان الأقرب إقامته فى الإسكندرية وتحديدا بمدينة برج العرب.

ويواصل الزمالك خوض تدريباته بشكل يومى على ملعب النادى، وكان الفريق قد استأنف تدريباته أمس بعدما حصل الفريق على راحة لمدة أسبوع بعد الفوز ببطولة الدوري الممتاز وعقب مباراة البنك الأهلي الأخيرة في المسابقة المحلية، ويحرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على الاهتمام برفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بعد العودة من الراحة.

وتوج الزمالك، بقيادة الفرنسى كارتيرون، ببطولة الدورى الممتاز، بعدما حصد الأبيض اللقب للمرة الـ13 فى تاريخ قلعة ميت عقبة، عقب تصدره جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 80 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالها الفوز فى 24 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما نجح لاعبوه فى تسجيل 61 هدفًا كثانى أقوى خط هجوم فى المسابقة بعد الأهلى الذى سجل لاعبوه 72 هدفًا، واستقبلت شباك الأبيض 21 هدفًا ليكون أقوى خط دفاع فى المسابقة.