شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع الرتوش الأخيرة على تعديل عقد محمد الشناوى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد مسئولو النادي الأهلي لتعديل عقد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق خلال الفترة القليلة المقبلة بعدما عقد مسئولو القلعة الحمراء أكثر من جلسة مع الحارس الدولي خلال الفترة الماضية أتفقوا خلالها على عدم الرحيل وإغلاق هذا الملف رغم أن العروض كانت مُغرية للغاية من أندية عربية وأوربية ، وعلم ”الخليج 365” أن مسئولو القلعة الحمراء قرروا رفع عقد الشناوي بشكل كبير ليكون الأعلى في الفريق بإعتباره أحد أهم لاعبي الأهلي الفترة الماضية وله دور بارز في تحقيق البطولات المحلية والقارية على مدار الفترة الماضية ، كما أن الحارس إستجاب لرغبة الأهلي ورفض الكثير من العروض سواء من أندية محلية الموسم الماضي عندما وصله عرضاً من بيراميدز أو من أندية خليجية كالنصر السعودي التي وصل بعضها إلى إغراء الحارس بمنحه ما يقرب من 50 مليون جنيه سنوياً.

ويعد محمد الشناوى أحد أهم الأوراق الرابحة للنادى الأهلى، والتى منحته التتويج الأفريقى مرتين على التوالى، السد الذى يصعب على المنافسين عبوره، فالشناوى هو فرس الرهان الأول لجماهير النادى الأهلى فى الفترة الماضية، وكم من مباراة تألق فيها السد المنيع، ورجح كفة فريقه وخرج فائزا بسبب تألقه وتصدياته التاريخية.

وتعد الطفرة الأكبر فى مسيرة محمد الشناوى هو تدريبه مع مدرب الحراس الإيطالى ميشيل يانكون، الذى كان له بصمة واضحة على أدائه، فتطور بشكل مذهل للغاية، وأصبح متكاملا، ليصبح سدًا جديدًا للأهلى ومنتخب مصر.

وتوج الشناوى مع الاهلى بخمسة القاب للدورى الممتاز وبطولتين لكأس مصر وبطولتين للسوبر المحلى ولقبين لدورى الابطال الافريقى ولقب للسوبر الافريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية.

ويعد محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى هو أغلى لاعب فى صفوف القلعة الحمراء، خاصة أن قيمته التسويقية تقدر بـ 2 مليون و500 ألف يورو، متفوقاً على زملائه بالأهلى.