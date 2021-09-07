شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات مكثفة فى الأهلى لمناقشة عروض الراحلين فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو الأهلى جلسات عمل مكثفة خلال الأيام الحالية لحسم عدة ملفات مهمة خاصة بفريق الكرة، فى مقدمتها حسم مصير الراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما شهدت الأيام الماضية ترشيحات كثيرة لأسماء الراحلين عن القلعة الحمراء، ومنهم النيجيرى جونيور أجايى وناصر ماهر ومروان محسن وكريم نيدفيد، وهناك اتجاه كبير لإعارة أحد حُراس المرمى بالفريق، سواء مصطفى شوبير أو على لطفي، فيما تم إعارة أحمد رمضان بيكهام وفهد جمعة لسموحة، وإعارة والتر بواليا لفريق مالاتيا سبور التركى.

وتشهد الفترة الحالية غموضًا بشأن مستقبل ناصر ماهر صانع ألعاب النادى الأهلى، مع المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة، بعدما خرج اللاعب من حسابات الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي الذى منح النادى الضوء الأخضر لتسويق اللاعب والاستفادة من المقابل المادى لبيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولعب ناصر ماهر مع الاهلى 44 مباراة بكل البطولات بإجمالى 2800 دقيقة لعب سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع مثلهم وتوج مع الفريق الأحمر ببطولة الدوري مرة وكأس مصر مرة، ولعب ناصر ماهر فى صفوف سموحة 65 مباراة بإجمالى 5501 دقيقة لعب سجل خلالها 9 أهداف وصنع 16 هدف أخر كما لعب فى صفوف بتروجت 23 مباراة بإجمالى 1183 دقيقة لعب صنع خلالها هدف وحيد ولم يسجل أهدافاً.

ليكون إجمالى مشاركات ناصر ماهر طوال رحلته مع الساحرة المستديرة 132 مباراة سجل خلالها 12 هدف وصنع 20 هدف وتوج مع المنتخب الاوليمبى بكأس الامم الافريقية تحت 23 عاماً والتى أقيمت بالقاهرة.

وإرتبط أسم ناصر ماهر الفترة الماضية بعدة عروض من أندية محلية أبرزها بيراميدز وسموحة والإتحاد السكندري والبنك الاهلى ، ويرغب ناصر ماهر في حسم موقفه سريعاً من هذه العروض واختيار الأنسب والأفضل منها له بالتنسيق مع إدارة الاهلي.