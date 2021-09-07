شكرا لقرائتكم خبر عن الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة تزيل خبر إقالة البدرى وتعيد نشره بعدها بدقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الجدل شهدتها الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعى، وتحديدا بعد أن قام المسئولون على الصفحة الرسمية باتحاد الكرة المصري بإزالة بيان إقالة حسام البدري من منصب المدير الفني للمنتخب المصري، والذي تم إصداره عصر أمس، دون إبداء أسباب وراء الإزالة، قبل أن يظهر البيان مجددا على الصفحة مرة أخرى، ويتم نشره على موقع "تويتر" أيضا.

وكان قد جاء نص البيان كالتالي: قرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ أمس برئاسة أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد، توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق، متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه.

كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال الـ48 ساعة المقبلة.