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اقالة حسام البدري من منتخب مصر .. محمد صلاح: أتحفظ على عودة كوبر

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الشارقة - اميمة ياسر - قال محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، إنه يتحفظ على فكرة عودة الأرجنتيني هيكتور كوبر، إلى تدريب المنتخب الوطني.
   
وأضاف محمد صلاح، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، "إنه رغم التحفظ على الأداء إلا أن حسام البدري حقق النتائج المطلوبة منه، ولم أكن أتمنى الإطاحة به بهذه السرعة".
   
وواصل :" حسام البدري أخطأ في مباراة مصر والجابون، ولكنه في النهاية خرج بالمباراة لبر الأمان، وأتمنى أن يتم التعاقد مع مدير فني أجنبي، بالفترة المقبلة".

وبعث محمد صلاح، برسالة هامة إلى اتحاد الكرة، قائلا :" في حال تم التعاقد مع مدرب مصري، يجب منحه الحرية المطلقة لاختيار جهازه المعاون، وعدم إجباره على أسماء معينة لعمل موازنة بين الأهلي والزمالك".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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