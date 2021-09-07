شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يثير الجدل بسبب خبر إقالة حسام البدري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الجدل شهدتها الساعات الأخيرة، وتحديدا بعد أن قام المسئولون على الصفحة الرسمية باتحاد الكرة المصري بحذف بيان إقالة حسام البدري من منصب المدير الفني للمنتخب المصري، والذي تم إصداره عصر أمس، دون إبداء أسباب وراء حذف البيان، قبل أن يظهر البيان مجددا ويتم نشره على تويتر أيضا، ليثير نوعا من علامات الاستفهام والربط حول عودة صدور قرار جديد بالتراجع عن إقالة حسام البدري من المنتخب.

جاء نص البيان كالتالي: قرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ أمس برئاسة أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد، توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق، متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه.

كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال الـ48 ساعة المقبلة.