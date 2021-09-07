شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. بيراميدز يعلن التعاقد مع رمضان صبحى بعد رفضه عرض الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 7 سبتمبر 2020 ، أعلن نادي بيراميدز تعاقده مع رمضان صبحي، قائد المنتخب المصري الأولمبي، رسميًا من صفوف نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، و تلقت جماهير النادي الأهلي صدمة كبرى، بعدما أعلن المارد الأحمر عبر موقعه الرسمي عن إغلاق ملف التعاقد مع رمضان صبحي، لاعب نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، والذي لعب موسم 2019-2020 معارًا إلى للأهلى.

صدمة الجماهير الأهلاوية ليست في إغلاق ملف الصفقة، لكن فى حقيقة أن النادي الأهلي كشف أن رمضان صبحى أبلغ الإدارة برغبته فى الانتقال إلى نادى بيراميدز، أحد المنافسين المباشرين للأهلي في السنوات الأخيرة.

وتوج رمضان صبحي مع الأهلي بـ9 بطولات، بواقع أربعة بطولات للدوري، وثلاث بطولات للسوبر المصري، وبطولة الكونفدرالية الأفريقية ولقب لدوري الابطال الافريقى بجانب تتويجه بكأس الامم الافريقية تحت 23 عاماً مع الفراعنة الصغار ، وشارك رمضان صبحى فى 110 مباراة بالقميص الاحمر ونجح فى تسجيل 24 هدفاً وصنع 21 هدفاً أخر

ومع بيراميدز شارك رمضان صبحى فى 35 مباراة بإجمالى 2835 دقيقة لعب نجح خلالها فى تسجيل عشرة أهداف وصنع خمسة أخرى، ولم يحقق رمضان صبحي أي ألقاب منذ رحيله عن الأهلي وخلال تواجده ضمن تشكيلة فريق نادي بيراميدز.