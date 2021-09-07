شكرا لقرائتكم خبر عن وجيه أحمد: التحكيم المصرى غير موجه أو صاحب اتجاه وهناك أخطاء ونحاول إصلاحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام، أن التحكيم المصرى غير موجه أو صاحب اتجاه ويديره ناس محترمون لا يخشون أى نادى فى الدورى المصرى وهناك أخطاء نحاول إصلاحها.

وقال وجيه أحمد، في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "التحكيم المصرى غير موجه أو صاحب اتجاه، وإحنا ناس محترمين وعندنا أخطاء كثيرة وعندنا نجاحات كثيرة، والأخطاء ليست موجهة ضد أى ناد آخر".

وأضاف رئيس لجنة التحكيم: "هناك أخطاء في المنظومة التحكيمية ونسعى لإصلاحها؛ بسبب قلة تدريبات وسوء التصوير والإخراج ونقوم حاليا بمعسكر لمنح العديد من الحكام الرخص لإدارة المباريات ورخص تقنية الفيديو".

وتابع وجيه أحمد: "هناك أندية طالبت بمنع حكام معينين من إدارة مبارياتها، ولم نلتفت لهذه الطلبات؛ لأن الحكام تدير كل المباريات ولكل الأندية".

واختتم وجيه أحمد تصريحاته قائلا: "تقنية الفيديو تحتاج تطويرا وهناك اختلاف بين الحكام في تنفيذها في المباريات".