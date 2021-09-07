شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوافق على إعارة مصطفى البدرى لنادى فيوتشر اف سى لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وافق النادى الأهلي على إعارة مصطفى البدرى لاعبه الجديد لصفوف فيوتشر اف سي لمدة موسمين، بعد إتمام تعاقده مع اللاعب لمدة 5 سنوات قادما من الإنتاج الحربى مقابل 7 ملايين جنيه.
وكان أمير توفيق قد أعلن عن تعاقد الأهلي مع اللاعب مصطفى البدري، مهاجم فريق الإنتاج الحربي لمدة خمس سنوات قادمة، ثم إعارته خلال الفترة الحالية، موضحا أن انضمام مصطفى البدري يأتي وفقًا لرؤية الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم ولجنة التخطيط.
وأوضح أن الساعات الماضية شهدت إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع مسئولي الإنتاج الحربي، في إطار العلاقات الطيبة التي تربط الناديين الكبيرين على أن ينضم اللاعب لتدريبات الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكد أمير توفيق أنه لبى احتياجات الجهاز الفني للفريق الأحمر، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني، مؤكدا أنه أغلق باب الصفقات التي كان آخرها مصطفى البدري قادما من الإنتاج الحربى.
وقال توفيق في تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلى، إن الفريق سيبدأ التركيز في فترة الإعداد خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه من الممكن أن يخرج بعض اللاعبين للإعارة، خصوصا أن هذا الشأن يصب في مصلحة الفريق فنيا وماديا.