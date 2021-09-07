شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام "ظهير الزمالك" يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ "33" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الثلاثاء حازم إمام الظهير الايمن للزمالك بعيد ميلاده الـ "33" فهو من مواليد 7 سبتمبر 1988، يعد حازم إمام أحد كباتن الفارس الابيض والذى توج ببطولات عديدة مع الزمالك ، حازم إمام اسمه الحقيقى حازم محمد عبد الحميد إمام، تم تصعيده للفريق الأول بنادى الزمالك موسم 2009-2010 عندما ساءت نتائج الفريق الأول لنادى الزمالك ووصل لمراكز متأخرة نظراَ لتاريخ النادى العريق وانه أحد اقطاب الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم على مر التاريخ منذ انشائه عام 1911.

وكان حازم إمام كما يحب ان يسميه البعض تيمنا باللاعب السابق للزمالك حازم إمام، ظهر بمستوى لافت للنظر قبل مباراة النادى الأهلى بثلاث مباريات وكانوا يتوقعون منه التألق ولم يخيب آمالهم فقد ظهر اللاعب بمستوى باهر وقد تفوق على اللاعب جيلبرتو ظهير أيسر النادى الأهلى وأتيحت له الكثير من الفرص كاد ان يسجل منها ولكن الحظ لم يحالفه لدرجة وصل بعدها أن طالبت جماهير نادى الزمالك بارتداء اللاعب القميص رقم "14" الذى كان يلبسه حازم إمام من قبله.

اختاره الكابتن حسن شحاتة، المدير الفنى الأسبق للمنتخب المصرى، للانضمام لمنتخب مصر قبل بطولة الأمم الأفريقية 2010، وكانت أول مباراة دولية لحازم أمام منتخب مالاوى التى أقيمت بالقاهرة يوم 29 ديسمبر 2009 وانتهت بالتعادل 1-1 ولكن استبعده شحاتة بعدها من قائمة الـ23 لاعب المنضمين لمنتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2010 بأنجولا، ولعب 12 مباراة دولية من بينهم 6 مباريات ودية و5 مباريات فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية ومباراة فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وحصل على إنذار وحيد.

توج حازم إمام مع الزمالك بعشرة القاب هى بطولة الدوري مرتين وكأس مصر خمسة مرات وبطولة السوبر المحلى والسوبر الافريقى بجانب بطولة الكونفدرالية ، وشارك مع الفارس الابيض فى 260 مباراة بكل البطولات بإجمالى 17013 دقيقة لعب وسجل 13 هدفاً وصنع 36 هدفاً .